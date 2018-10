Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho tem novo revés em tribunal

Ex-presidente dos leões queria ver revogadas as sanções disciplinares impostas pela Comissão de Fiscalização.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Bruno de Carvalho perdeu nova providência cautelar no conflito jurídico que está a travar contra o Sporting. O ex-líder dos leões pretendia a revogação das sanções disciplinares decididas pela Comissão de Fiscalização de forma a tornar nula a suspensão de sócio do clube, decretada no passado mês de agosto.



O ex-presidente, bem como Alexandre Godinho, antigo vogal do Conselho Diretivo, e Trindade Barros, que fez parte da denominada Comissão Transitória da MAG, acusavam a Comissão de Fiscalização (então composta por Henrique Monteiro, João Duque, António Paulo Santos, Rita Garcia Pereira e Luís Pinto de Sousa) de imparcialidade e perseguição mas o tribunal não atendeu aos argumentos dos ex-dirigentes e recusou a pretensão destes em anular as decisões do órgão que desempenhou, provisoriamente, as funções do Conselho Fiscal e Disciplinar.



Esta derrota de Bruno de Carvalho é a terceira no espaço de de um mês. O antecessor de Frederico Varandas já tinha visto chumbada, no final de setembro, uma providência cautelar que pretendia anular a deliberação da AG de destituição, realizada a 23 de junho, por alegadas irregularidades.



No início de outubro foi indeferida outra providência cujo objetivo era promover a realização imediata de uma assembleia geral para apreciar recurso da suspensão de sócio do Sporting.



Em curso está um processo que pode conduzir à expulsão definitiva de Bruno de Carvalho de sócio do Sporting, tal como Alexandre Godinho e Trindade Barros. A decisão final deve ser conhecida nas próximas semanas.



PORMENORES

Paulo Futre

Paulo Futre disse no programa Liga D’Ouro da CMTV ter falado com Bruno de Carvalho, que lhe garantiu não ter tido conhecimento sobre o ataque dos adeptos a Alcochete no passado mês de maio.



AG destitutiva

Em 23 de junho de 2018 foi realizada uma AG para a destituição da presidência. Votaram 14 735 sócios. 71,36% dos votos foram favoráveis à destituição de Bruno de Carvalho e da sua direção.



Alcochete

Bruno é suspeito de envolvimento nas agressões em Alcochete. O tribunal rejeitou o pedido de constituição de assistente do ex-presidente porque colide com a investigação, avançou o CM.