Câmara de Aveiro cancela Feira de Março devido ao coronavírus

A Câmara de Aveiro anunciou esta terça-feira um conjunto de medidas para suster a propagação da Covid-19, de que se destaca o cancelamento da tradicional Feira de Março.

Em comunicado, a Câmara de Aveiro anuncia o reforço das medidas de contenção e de meios, para reduzir o risco de contágio, entre as quais o cancelamento da realização da Feira de Março 2020, "pelo seu elevado risco pela concentração de milhares de pessoas de muitas proveniências, devolvendo a todas as empresas os valores já pagos pela sua participação na Feira".

"Estamos a acompanhar o evoluir dos acontecimentos, ponderando a possibilidade do adiamento da Maratona da Europa Aveiro de 26 de abril, fixando o dia 03 de abril de 2020 como a data de tomada de uma decisão definitiva com as entidades parceiras da sua organização", refere também o comunicado.

Quanto a espaços municipais como o Teatro Aveirense, Centro de Congressos de Aveiro, Casa da Cidadania e Centro Municipal de Interpretação Ambiental, é anunciado o cancelamento ou ao adiamento da sua programação agendada até ao próximo dia 3 de abril, devolvendo às pessoas o valor integral dos bilhetes já pagos para os eventos cancelados.

De acordo com o pacote de medidas hoje divulgadas, serão cancelados todos os eventos noutros equipamentos municipais, que promovam a concentração de pessoas, promovidos pela autarquia ou por outras entidades, incluindo visitas de grupo aos museus municipais.

O encerramento ao público da Biblioteca Municipal, que estava previsto para finais de abril para mudança de instalações, é também antecipado, e são canceladas as sessões programadas de divulgação do Orçamento Participativo com Ação Direta.

As medidas agora adotadas procuram "dar contributo para suster a propagação do vírus e o consequente crescimento da doença, numa operação que complementa o Plano de Contingência da Câmara já ativado e que se integra no trabalho de articulação diária com a Autoridade de Saúde Local, no quadro das orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) e das medidas concertadas entre os onze Municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA)".

