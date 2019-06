Caminhadas reabriram cafés e reanimam aldeias do Tua

As caminhadas pelos trilhos do Parque Natural Regional do Vale do Tua estão a reabrir cafés e equipamentos e a devolver vida às aldeias deste território de Trás-os-Montes, segundo o balanço feito hoje pelo diretor, Artur Cascarejo.

Em menos de dois anos, foram criados 10 percursos pedestres, dois por concelho desta área protegida classificada como contrapartida pela construção da barragem de Foz Tua, assim como os projetos que ali estão a ser desenvolvidos.

O parque é a medida mais visível deste processo com testemunhos de que está a contribuir para a dinamização deste território que se estende pelos concelhos de Mirandela, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Murça e Alijó.