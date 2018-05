Carina Lima combina carros de sonho e sensualidade

Modelo e piloto portuguesa atrai milhares de seguidores nas redes sociais.

"Tempo de verão", escreve Carina Lima numa das suas últimas publicações no Instagram. A imagem é acompanhada de uma foto que a mostra com um elegante (e muito revelador) vestido, em cima de um Koenigsegg One: 1, uma bomba de fabrico sueco que vale mais de 5,5 milhões de euros.

A milionária portuguesa destaca-se pela ousadia. As fotos que continua a publicar intervalam entre as bombas potentíssimas que conduz e imagens em que mostra as suas próprias curvas sedutoras.

Uma receita que rende milhares de seguidores de todo o mundo.