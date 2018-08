Apresentadora é acusada de ter pintado o cabelo da filha.

Por Carolina Cunha | 10:27

Carolina Patrocínio é um verdadeiro sucesso nas redes sociais e conta com mais de 560 mil seguidores no Instagram. Mas, se há muitos elogios às fotografias que publica das filhas, também há internautas que são críticos e não perdoam a apresentadora com duras observações em relação à forma como educa as três meninas: Diana, de quatro anos, Frederica, de três, e Carolina, de apenas três meses.