Carolina Patrocínio festeja o aniversário da filha Frederica

"A filha do meio" da apresentadora celebra três anos.

14:33

Carolina Patrocínio festeja este sábado o terceiro aniversário da filha Frederica. Na rede social Instagram, a apresentadora partilhou várias fotografias da "filha do meio".

Na legenda das fotografias referiu:"A Frederica faz 3 anos e é a minha filha do meio preferida".



Recorde-se que a pequena Frederica é a segunda filha de Carolina Patrocínio, de 31 anos, e do antigo jogador de rugby Gonçalo Uva, com 34 anos. Casados há cinco anos o casal tem mais duas filhas, Diana com 4 anos e Carolina de apenas três meses.