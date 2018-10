Cigarros de viagra são a nova moda dos EUA

Norte-americanos aumentam tendência de fumar a substância em vez do típico comprimido azul.

16:04

A FDA enviou ainda e-mails a 21 empresas responsáveis pela comercialização de cigarros electrónicos a pedir informações sobre os produtos que vendem. Neste sentido querem "abordar questões relacionadas com o acesso dos adolescentes aos cigarros electrónicos, bem como a atração destes aos produtos’".

Foi um dos produtos que revolucionou a vida sexual contemporânea. O famoso comprimido azul, mais conhecido como Viagra, é utilizado para o tratamento da disfunção eréctil há várias décadas, mas agora está a ser substituído e em vez de ser ingerido em cápsulas está a ser fumado. Esta nova prática de fumar citrato de sildenafila ou sildenafil (substância que concede as propriedades ao viagra) está a preocupar as autoridades de saúde nos EUA.Os utilizadores estão a consumir esta substância através de cigarros de vapor de água, avança o. De momento desconhecem-se os efeitos da aspiração da substância através de vapor de água, bem como a forma como interagem com medicamentos contra a hipertensão ou para combater doenças cardiovasculares.A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (a FDA) enviou uma carta à empresa HelloCig Electronic Technology Co por "comercializar descaradamente líquidos de cigarros electrónicos que contêm medicamentos para a disfunção eréctil". Esta instituição considera que o consumo de viagra através de cigarros é prejudicial à saúde, lembrando que os líquidos para o tabaco não foram aprovados.