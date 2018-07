Cirurgião plástico procurado no Brasil após morte em operação clandestina

Por Lusa | 05:08

O cirurgião plástico Denis Furtado é procurado desde terça-feira pelas autoridades brasileiras por causa de uma operação clandestina que resultou na morte de uma paciente, no Rio de Janeiro.

Seduzida pelas fotos do 'antes' e 'depois' das operações publicadas pelo cirurgião de 45 anos, que se intitula de 'Doutor Bumbum' e é seguido por mais de 650 mil pessoas no Instagram, Lilian Quezia Calixto, funcionária de um banco, não hesitou em viajar mais de dois mil quilómetros de Cuiabá para o Rio de Janeiro.

Operada no último domingo no apartamento de Denis Furtado, na Barra da Tijuca, um bairro rico do Rio de Janeiro, sentiu-se indisposta e teve que ser hospitalizada.