Claque do Santos Futebol Clube convoca vigília frente ao Hospital onde Pelé está internado

A "Torcida Jovem", uma das principais claques do Santos Futebol Clube, de Santos, litoral de São Paulo, convocou para este domingo uma vigília para homenagear e pedir pela recuperação de Pelé, maior ídolo de sempre do clube e do futebol do Brasil. Pelé, de 82 anos, está internado desde o passado dia 29 de Novembro no Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade de São Paulo com a saúde extremamente debilitada.

Informações avançadas este sábado pela ESPN e repercutidas pela imprensa de todo o Brasil e do mundo davam conta de que o maior jogador brasileiro de todos os tempos, que enfrenta um cancro no intestino desde Setembro do ano passado, já não está a responder ao tratamento com quimioterapia que fez durante mais de um ano naquele hospital. Ainda de acordo com a mesma fonte, o "Rei do Futebol" terá sido transferido para os cuidados paliativos, onde doentes que não reagem mais à medicação são tratados com drogas contra as dores e o desconforto geral.

A convocação da claque "Torcida Jovem" frisa que o chamamento não é somente destinado aos adeptos do Santos, de que Pelé foi o maior ídolo de todos os tempos e pelo qual é apaixonado, mas também a quantos brasileiros gostam de futebol e reverenciam o antigo jogador por tudo o que ele fez dentro e fora dos relvados. A ideia é reunir uma multidão junto ao Hospital Albert Einstein, no elegante bairro do Morumbi, das 10 às 13 horas deste domingo para, todos juntos, rezarem para que Deus contrarie as notícias pessimistas e opere a recuperação de Pelé.

Ao dar entrada no Hospital Albert Einstein, Pelé estava muito inchado, devido a um quadro de saúde que, entre outras sequelas, provoca a retenção de líquidos pelo corpo. Depois, informações deram conta de que o "Rei" também está com uma infecção respiratória.

As informações oficiais, do hospital ou da família de Pelé são escassas, mas as que têm sido colhidas junto a pessoas próximas ao antigo atleta revelam que o quadro é muito grave. De acordo com essas fontes, o cancro no intestino espalhou-se e já atingiu outros órgãos, nomeadamente o fígado.

Por todo o mundo, jogadores, entidades desportivas e cidadãos anónimos têm prestado homenagem e solidariedade a Pelé neste momento tão difícil. Esta sexta-feira, uma enorme bandeira homenageando Pelé foi içada no Qatar antes da partida entre o Brasil e os Camarões, que estes últimos venceram com golo nos últimos minutos, e atletas do mundo inteiro também têm prestado homenagens a Pelé, como o craque da selecção francesa Mbappé, que escreveu e pediu nas redes sociais "orem pelo Rei".