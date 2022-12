Pelé vai continuar internado devido a infeção respiratória

O antigo futebolista brasileiro Pelé está a ser tratado a uma "infeção respiratória", anunciou esta sexta-feira o hospital de São Paulo onde está internado o tricampeão mundial de futebol.

Pelé, de 82 anos, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo para reavaliação do tratamento a um cancro no cólon, mas acabou por sofrer uma infeção respiratória, "tratada com antibióticos", explica a equipa médica, que adianta que o seu estado geral está a melhorar.

"A reação do paciente tem sido positiva, permanece numa sala normal e não nos cuidados intensivos. Encontra-se estável e a sua saúde tem revelado melhorias". "Vai permanecer no hospital nos próximos dias para continuar o tratamento", acrescentou o hospital, citado pelo canal estatal francês France24.

As aparições públicas de Pelé têm sido cada vez mais raras, mas continua a manter uma presença ativa nas redes sociais. Na quinta-feira usou o Instagram para agradecer a todos os que o têm apoiado e os votos de melhoras e que a ida ao hospital se tratava de uma "visita mensal" de rotina.

O Qatar, país anfitrião do Mundial, projectou uma fotografia de Pelé num edifício com a mensagem: "Fica bem depressa". A lenda do futebol brasileiro agradeceu o gesto:"É sempre bom receber mensagens positivas como esta. Obrigado ao Qatar por esta homenagem, e a todos os que me enviam boas vibrações".

A saúde de Pelé tem-se deteriorado acentuadamente, com problemas de coluna e joelhos a limitar a mobilidade, além de crises renais.



Considerado por muitos o melhor futebolista de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, apelidado de Pelé, é o único na história do futebol a ganhar três campeonatos do mundo, tendo alcançado a glória em 1958, 1962 e 1970.