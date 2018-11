Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Com a Breadfast pode receber o pequeno almoço à porta de casa

Empresa prepara menus variados de forma caseira e entrega-os em casa ou no trabalho.

Por José Eduardo Cação | 17:24

Acordar e tomar o pequeno-almoço sem ter de o preparar e sem sair de casa? Sim, é possível. Com a Breadfast pode, todas as manhãs, receber o seu pequeno-almoço à porta, no concelho de Lisboa, seja em casa ou no trabalho.



Mário Tarouca é um dos três fundadores desta startup cuja ideia começou "a partir da necessidade que tinha em dar os pequenos-almoços aos clientes dos alojamentos locais que tinha na capital".



Atualmente com seis trabalhadores, a Breadfast confeciona os menus, de forma caseira, pelas mãos de uma cozinheira com 15 anos de experiência. Desde o tradicional menu continental (queijo, fiambre, compota, pão e café), ao menu light (leite de soja, queijo fresco, fruta), passando pelo veggie (ovo cozido, tomate cherry) ao mais vendido menu aniversário (que inclui bolos e um cartão personalizado) são muitas as opções disponíveis.



Em breve a Breadfast terá um brunch aos fins de semana e feriados, bem como comida quente. Os preços rondam os 22 euros, para duas pessoas. Tudo através do site.