Comemorações falham hora exata em que há 100 anos a paz substituiu a guerra

Por Lusa | 11:19

As comemorações do Armistício da Primeira Guerra Mundial, que reúne em Paris líderes mundiais, começaram depois da hora prevista, falhando o simbolismo do momento em que há 100 anos o silêncio da paz substituiu o estrondo das armas.

A cerimónia deveria iniciar-se "à 11.ª hora, do 11.º dia do 11.º mês", como o cessar-fogo em 1918, com honras militares e a homenagem aos mortos, seguida do hino nacional de França.

Quando os sinos marcando a hora do armistício (11:00 locais, 10:00 em Lisboa) começaram a soar em Paris e em muitas nações atingidas pelos quatro anos de massacre, o presidente francês Emmanuel Macron e outros líderes ainda estavam a caminho do centenário local no Arco do Triunfo.