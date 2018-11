Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump ataca Macron em jornada festiva

Líder norte-americano usou um tom belicoso contra o presidente francês por este defender a criação de um exército europeu.

Por Francisco J. Gonçalves | 06:00

As celebrações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, que este domingo se cumpre, começaram ontem, em Paris, marcadas pela tensão entre EUA e França. Num encontro de mais de uma hora, o presidente francês, Emmanuel Macron, tentou acalmar o homólogo norte-americano. No dia anterior, Trump considerou "insultuoso" que Macron tenha dito que a Europa precisa de um exército próprio para se defender de inimigos "como a Rússia, a China ou até os EUA".



"Muito insultuoso", escreveu Trump no Twitter, antes de partir para Paris: "Talvez primeiro a Europa devesse pagar a sua parte na NATO, que os EUA subvencionam largamente".



Já em Paris, Trump manteve a frieza em relação a Macron embora, após o encontro no palácio do Eliseu, tenha suavizado o tom relativamente à questão das despesas com a NATO: "Queremos uma Europa forte, queremos ajudar, mas tem de ser algo justo. Atualmente o peso é suportado largamente pelos EUA".



Manifestando concordância, Macron acrescentou: "Por isso mesmo penso que as minhas propostas para uma defesa europeia são totalmente consistentes com essa ideia".



A nota alta do dia foi a cerimónia em que Macron e a chanceler alemã, Angela Merkel, deram as mãos durante a cerimónia de revista a uma brigada franco-alemã e descrerraram uma lápide em homenagem à reconciliação entre França e Alemanha, inimigos em duas guerras mundiais. n *Com agências