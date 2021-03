Condutor que atropelou jovem de 15 anos em Coruche dirigiu-se ao posto da GNR

O condutor que atropelou um adolescente na estrada nacional 251, em Azervadinha, no concelho de Coruche (Santarém), dirigiu-se ao posto da GNR, dada a aglomeração de pessoas, disse fonte da Guarda Nacional Republicana.

Segundo a fonte, o comportamento do condutor foi inicialmente classificado como de fuga, por se ter ausentado do local do acidente, mas, de facto, dirigiu-se ao posto da GNR de Coruche, onde ainda de se encontra, devido ao ajuntamento de pessoas.

A fonte adiantou que o jovem atropelado tem 15 anos.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a vítima foi transportada para o Hospital Distrital de Santarém, com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e das forças policiais.

O atropelamento ocorreu às 16:24 próximo de um acampamento, tendo estado no local 12 operacionais e cinco viaturas, disse a fonte.