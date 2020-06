Conheça as 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa que vão continuar em situação de calamidade

O primeiro-ministro revelou na segunda-feira que a situação de calamidade vai ser prolongada além de 28 de junho em 15 freguesias de cinco concelhos da região da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Contudo, segundo anunciou esta terça-feira o ministro da Administração Interna, o número será superior, abrangendo pelo menos 19 freguesias.

Em declarações transmitidas pela TVI, Eduardo Cabrita revelou que nos concelhos de Odivelas e Amadora todas as freguesias vão continuar em situação de calamidade. O mesmo vai ocorrer em seis freguesias de Sintra, mais duas em Loures e uma em Lisboa.

O ministro assinalou que Amadora e Odivelas são dois dos concelhos com a área mais pequena do país e os presidentes de câmara destes municípios entenderam que as medidas deveriam ser aplicadas em todas as freguesias.

A lista final das freguesias vai ser aprovada no conselho de ministros de quinta-feira e o ministro adiantou que só aí serão reveladas as medidas que vão ser aplicadas nestas zonas de modo a conter os surtos de covid-19, que estão a ter uma maior incidência nestes cinco concelhos da AML.

Com 24 freguesias, Lisboa terá apenas a freguesia mais a norte que manterá a situação de calamidade. Trata-se de Santa Clara, que resultou da fusão entre Ameixoeira e Charneca.

Já em vigor a partir de hoje estão diversas medidas que são aplicadas em todas os 18 concelhos da AML. As concentrações de pessoas na via pública ficam limitadas a 10 pessoas, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar. E todo o comércio, exceto restaurantes, tem de fechar às 20h00. E o consumo de álcool na via pública é proibido, com exceção das esplanadas.

De acordo com a TVI, são estas as 19 freguesias que vão continuar em julho em situação de calamidade





Amadora. Seis em seis freguesias

Alfragide

Águas Livres

Falagueira/Venda Nova

Encosta do Sol

Venteira

Mina de Água

Odivelas. Quatro em quatro freguesias

Odivelas

Pontinha/Famões

Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto

Ramada/Caneças

Sintra. Seis em onze freguesias

Agualva/Mira Sintra

Algueirão/Mem Martins

Cacém/ S. Marcos

Massamá/Monte Abraão

Queluz/Belas

Rio de Mouro

Loures. Duas em dez freguesias

Camarate/Unhos/Apelação

Sacavém/Prior Velho

Lisboa. Uma em 24 freguesias

Santa Clara