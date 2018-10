Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça o vale que inspirou as histórias dos livros do ‘Senhor dos Anéis’

O som das 72 cascatas ecoa por qualquer lugar onde se passe. É uma área de conservação da natureza.

Por Patrícia Lima Leitão | 19:34

É entre escarpas rochosas e montanhas imponentes que vivem 3238 habitantes. Lauterbrunnen, na Suíça, estende-se por 164,4 km² de uma paisagem que parece ter sido retirada de um filme de contos encantados.



A verdade é que os socalcos da vila inspiraram o escritor J. R. R. Tolkien na criação de Valfenda, a cidade dos elfos retratada nos livros do ‘Senhor dos Anéis’. A criação de alguns poemas de Goethe também surgiu da inspiração nascida deste lugar.



É pelo som das 72 cascatas a ecoar em qualquer canto por onde passe, mas não só, que esta é uma das maiores áreas de conservação da natureza do país. A Staubbach Falls, de quase 300 metros, é uma das cascatas mais altas da Europa e das mais conhecidas.



O vale está no coração dos Alpes.



No fundo do vale estão os chalés de madeira com flores típicas

A paisagem montanhosa dá abrigo a um vale que é a casa dos moradores da vila. Os chalés, as típicas casas campestres suíças, não passam despercebidos aos olhares dos turistas.



Os locais moram nestas habitações, feitas de madeira e com um estilo pitoresco, que são decoradas com flores nas varandas.



A Edelweiss é a flor símbolo da Suíça e reza a lenda que eram colhidas nas montanhas e dadas como presente às mulheres amadas, em tempos remotos. Poderá ainda visitar igrejas antigas de pedra. A língua oficial é o alemão.



Neve é o mote para a prática de ski e snowboard

Com a chegada das temperaturas mais baixas sobe o número de visitantes. A neve é o mote para a prática de ski ou snowboard. Existem em Lauterbrunnen 213 quilómetros de pistas de ski, parques de lazer e 50 quilómetros de pistas de trenó.



A vila, caracterizada também pela intensa vegetação, é ideal para caminhadas, com vários trilhos. 100 quilómetros são dedicados a percursos pedestres.



As montanhas desta vila constituem o cenário perfeito para os atletas que gostam de praticar escalada. E não há melhor forma de ficar deslumbrado pela paisagem do que vê-la do melhor ponto: de cima. Os pilotos de parapente garantem uma experiência inesquecível.



FICHA DE VIAGEM

Como ir

A forma mais prática para chegar a Lauterbrunnen é a partir da estação ferroviária de Interlaken Ost, num percurso de 20 minutos. De carro, da capital Berna, a distância é de uma hora.



Onde ficar

Apesar de ser uma vila pequena, existem inúmeros hotéis em que se pode hospedar. Uma das opções é o Hotel Staubbach, um dos primeiros a surgir, com vistas panorâmicas.