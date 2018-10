Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça Vermont: pequeno em dimensão mas gigante em beleza natural

A norte fica um dos mais maravilhosos e impactantes estados norte-americanos polvilhado de cores.

Por Francisco Penim | 19:49

Vermont é um dos estados norte-americanos que recebe menos turistas todos os anos: cerca de 13 milhões. Só a cidade de Nova Iorque recebe quase 5 vezes mais.



Não obstante, o outono é o melhor momento do ano para lá ir… e a razão são as cores das folhas das árvores.



A partir do meio de setembro, os dias ainda são quentes mas a temperatura desce bastante à noite. É aqui que começa o lento processo do desvanecer da cor verde da clorofila em direção aos amarelos, laranjas e vermelhos.



A transição atinge o seu pico a meio de outubro antes de começar a ameaçar a queda de neve. O estado de Vermont fica um manto de retalhos de cores naturais irresistível para quem gosta de natureza e passeios em trilhos de montanha.



Diz-se que o verdadeiro outono só se experiência em Vermont e que o autêntico Vermont só se mostra nesta estação.



Burlington foi a primeira cidade a depender de energia renovável

O lago Champlain fica a norte do estado de Vermont onde faz fronteira com o Canadá e com o estado de Nova Iorque. Nas suas margens fica a maior cidade de Vermont, Burlington, que em 2015 se tornou a primeira cidade dos EUA a depender a 100% de energias renováveis.



É o sexto maior lago de água doce do país e diz-se que nas suas águas nada um ‘primo’ do monstro de Loch Ness. São as suas 80 ilhas, algumas com faróis históricos, a maioria deles privados, que compõem o quadro perfeito de outono na Nova Inglaterra.



Ficha de viagem

Como ir: Se quiser, pode voar diretamente para Boston a partir de Lisboa. Visite em dois dias, alugue um carro e dirija-se para Norte pelas I-93 e I-89 para chegar a Stowe, em Vermont.



Onde ficar: Em Stowe, uma muito procurada estância de esqui, há várias opções, mais interessantes, especialmente se não quiser ficar em Montpelier, a capital, ou em Burlington, mais a norte.



Onde comer e o que fazer

Ben & Jerry’s

A sede da empresa de gelados é aqui, bem perto de Waterbury. Pode visitar a fábrica e comprar variedades experimentais de gelados que só aqui existem e que nunca serão comercializados.



As pontes cobertas

Não é só em Madison County, no Iowa, que existem estas pontes pitorescas. Só em Vermont, nas estradas mais secundárias, há mais de cem à espera de serem fotografadas.



Xarope de acer

Não há quem resista a panquecas mergulhadas em xarope de acer. Ir a Vermont e não vir carregado deste ‘néctar dos deuses’ quase pode ser considerado crime.