Ponte de Sor é reconhecida pelas artes e desporto

A cidade que está virada para a modernidade e para a aeronáutica tem outros segredos a descobrir.

Por Pedro Galego | 19:48

Ponte de Sor é uma cidade nova, de matriz industrial, mas valoriza a história e o passado, sobretudo ligado à natureza e agricultura.



Prova disso mesmo é a criação de um Museu do Arroz, em pleno Centro de Artes e Cultura, um local que é uma referência nacional de arte contemporânea e onde é possível, entre outras obras, ver o maior painel de rolhas de cortiça do Mundo, que homenageia o escritor José Saramago.



Se um dia em Ponte de Sor tem de passar obrigatoriamente pela arte, não menos importante é a relação da cidade com a zona ribeirinha. Agora que chega o outono, a zona é um local ideal para um passeio relaxante.



Não muito longe e bem no centro da cidade, ganhe ainda tempo para ver a Igreja Matriz. O templo data do séc. XVII, mas foi mais tarde reedificado, depois de um grande incêndio. O interior ganha destaque pelo vistoso altar, todo em talha dourada.



Espreite ainda a Fonte da Vila, um dos pontos de água mais antigos da cidade, datado do séc. XVIII, que exibe o brasão de D. João V.



Nos dias que correm, Ponte de Sor vive muito virada para indústria aeronáutica, com um polo importante de desenvolvimento regional no aeródromo municipal, mas se quiser voar mantendo os pés bem assentes na terra, recomendamos uma passagem pela Confeitaria Avenida, onde os doces fazem os comensais viajar por sabores especiais, tais como o das broas fervidas, uma das especialidades.



Uma refeição mais consistente deve ser no restaurante Olivença, onde imperam os bons sabores alentejanos. Outra das marcas da cidade é a prática desportiva, com várias equipas oriundas de Ponte de Sor nos principais campeonatos nacionais de diversas modalidades.



Ao fim de semana, a zona desportiva enche-se de praticantes e espectadores de futebol, futsal, basquetebol ou natação.



A relação íntima da cidade alentejana com a Ribeira do Sor, e um pouco mais a sul com a Barragem de Montargil, proporciona ainda as condições ideais no concelho para a prática de desportos aquáticos, como a canoagem ou a vela.



Junto à aldeia de Montargil há um enorme complexo náutico e um espelho de água que atrai visitantes de vários pontos do País e do estrangeiro. Espreite ainda os pitorescos moinhos de água na freguesia da Tramaga, que contam a história de várias gerações de moleiros.