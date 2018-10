Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Èze é uma cidade francesa com um forte testemunho medieval

Ponto mais alto da localidade fica a 420 metros de altura. Ali está um jardim exótico com muitos catos.

Por Patrícia Lima Leitão | 18:36

A inevitável passagem do tempo não conseguiu tirar a Èze a sua aparência medieval, que é atualmente uma das principais marcas da cidade que está situada na região Côte d’Azur, também conhecida por Riviera Francesa.



O caminho que percorrerá pelas escadarias em pedra, que caracterizam as ruas estreitas, vai prepará-lo para a recompensa que vai encontrar quando alcançar o topo da colina: uma vista do mar Mediterrâneo de cortar a respiração. A cidade divide-se em duas partes: Èze sur Mer, que fica perto do mar e Èze Village, que fica a mais de 420 metros de altura, o ponto mais alto.



É também no topo que vai dar de caras com o Jardim Exótico, com mais de 400 tipos de plantas e uma enorme quantidade de catos.



Ficha de viagem

Como ir

Para chegar a Èze pode apanhar o voo Lisboa-Nice e, em seguida, realizar o resto da viagem de comboio. Não existem ligações diretas. Do Mónaco, apanhe o comboio Monte Carlo-Èze.

Onde ficar

O hotel Château Eza é um antigo castelo com 400 anos que oferece quartos com vista para o mar Mediterrâneo e um restaurante que serve de forma original pratos tradicionais.



Ruínas de castelo juntam-se a lojas e galerias de arte, atraindo turistas

Èze tem 9,47 quilómetros quadrados que abrigam, no centro histórico, lojas, restaurantes e galerias de arte num ambiente intimista e acolhedor. A estas mais-valias, na cidade que tem menos de três mil habitantes, juntam-se as ruínas de um antigo castelo que é cercado por um jardim.



A Igreja Notre Dame de l’Assomption, um dos outros pontos de visita obrigatórios, remonta a 1700 e fica no topo de uma montanha. Para lá chegar é necessário subir escadas. Apesar de ser pequena, está bem conservada e prima pela simplicidade.



Trilho de Nietzsche

Caminho de 1,8 quilómetros homenageia o filósofo

O caminho de nietzsche é uma homenagem ao filósofo alemão que se inspirou em Èze para escrever grande parte das suas obras. Existem várias estátuas em seu tributo.



O trilho pedestre percorre parte da vila, desde a zona costeira até ao topo de uma colina a mais de 400 metros acima do nível do mar. Exige uma considerável preparação física e é aconselhável fazer em alturas em que a temperatura é mais amena. A aventura começa com uma rampa de asfalto íngreme mas rapidamente se verá no meio do mato a fazer o percurso. São cerca de 1,8 quilómetros de subida. Na volta, pode optar por descer de autocarro.



Onde comer e o que fazer

Estrelas Michelin

La Chevre D’or é o restaurante do hotel com o mesmo nome, de duas estrelas Michelin, cuja entrada remonta ao tempo medieval.



Fábrica de perfume

Quem quiser conhecer o processo de produção de perfume tem na fábrica Fragonard uma oportunidade a não perder.



Praia de Mala

Considerada uma das mais bonitas da região, a praia de Mala, numa zona escondida entre mar e montanha, dispõe de bar e restaurante.