Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Toronto, a cidade à beira do lago ao lado do vizinho americano

Andar a pé, ao ar livre, ou utilizar os 30 km de passeio subterrâneo são formas ideais de explorar.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 12:00

A maior cidade do Canadá é limpa, moderna e povoada de uma miscelânea de raças prontas a ajudar. Não é Nova Iorque, mas tem outro tipo de encantos. Nas margens do lago Ontario (um dos cinco grandes lagos da América do Norte), Toronto é uma metrópole moderna com 2,7 milhões de habitantes.



A hora de ponta começa, às 16h30, quando uma multidão desce a pé até à parte central da cidade, onde se encontra a Union Station, estação ferroviária que concentra os comboios suburbanos.



É a pé que melhor se conhece Toronto. No verão, a enorme marginal à beira rio leva-nos ao pé da CN Tower, ícone de Toronto e considerada durante 32 anos a estrutura mais alta do Mundo.



De inverno as temperaturas negativas (que podem chegar aos -20º) levam os habitantes até ao PATH. Um complexo de túneis com 30 km de extensão, onde existem lojas, restaurantes e várias entradas para o Metro.



Muito mais para ver do que só as cataratas do Niágara

As cataratas do Niágara são de visita obrigatória. São 130 km de viagem (260 ida e volta) para estar no coração de uma das mais pujantes manifestações da natureza. Milhões de litros de água precipitam-se num ciclo interminável. A distribuição de impermeável é inútil, pois os barcos aproximam-se de tal forma que o visitante fica totalmente molhado.



Mas Toronto não são só a cataratas. O Ripleys Aquario proporciona ao visitante uma viagem subaquática ao passar por dentro de um tanque cheio de raias e tubarões. De visita obrigatória é também o Museu Royal Ontario com várias exposições itinerantes.



A marca de Portugal

A marca de portugal está um pouco por todo o lado em Toronto. Num dos principais parques da cidade, entre o verde da relva e imponentes carvalhos existe um Padrão dos Descobrimentos. Lá se encontram as quinas e a esfera armilar, numa evocação dos 25 anos da comunidade lusitana em Toronto, numa diáspora que já leva mais de 80 anos de Canadá.



Nem é preciso ir a Little Portugal, o bairro situado a oeste do centro da cidade, para dar de caras com alusões a Portugal. O talho Ponta Delgada, ou as casas do Benfica e do FC Porto, curiosamente vizinhas na mesma rua, são algumas, das muitas referências portuguesas, complementadas pelos testemunhos dos locais que se recordam sempre de um colega de escola português.



FICHA DE VIAGEM

Como ir

A Air Canada e a TAP têm voos diários e a SATA voa duas vezes por semana.

Moeda

Um euro vale 1,5112 dólares canadianos (CAD).

Preço das refeições

Comer de faca e garfo é caro (70 € duas pessoas). Petiscar em restaurantes étnicos é mais barato.

Onde ficar

Todas as grandes cadeias de hotéis estão em Toronto a par de inúmeros Airbnb.