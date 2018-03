Coreia do Sul e EUA iniciam exercícios militares a 01 de abril

Por Lusa | 02:22

A Coreia do Sul e os Estados Unidos vão iniciar as suas manobras militares anuais a 01 de abril, depois de um adiamento no âmbito da aproximação à Coreia do Norte, anunciaram hoje as duas partes.

Segundo a agência espanhola Efe, ainda não foram divulgados quer a duração quer o número de militares que estarão envolvidos nestes exercícios, apesar de o Governo sul-coreano ter informado que "a dimensão será similar à de anos anteriores", através de um breve comunicado.

O início dos exercícios, normalmente considerados uma provocação pela Coreia do Norte, foi adiado devido à realização dos Jogos Olímpicos de Inverno no Sul, que permitiram uma aproximação a Pyongyang, cujo regime aceitou realizar duas cimeiras históricas com Seul e Washington.