Costa defende capacidade orçamental europeia para fortalecer convergência da zona euro

Por Lusa | 18:24

O primeiro-ministro defendeu hoje uma capacidade orçamental europeia própria como forma de fortalecer a zona euro e protegê-la de futuras crises, considerando que a aposta em Portugal deve centrar-se nas qualificações.

No debate preparatório do Conselho Europeu de 22 e 23 de março, na Assembleia da República, António Costa salientou que este será dividido em três momentos: um ainda com os 28 Estados-membros, outro a 27, para prosseguir a discussão sobre a saída do Reino Unido, e outro a 19, a cimeira da zona euro, que considerou "particularmente importante".

"Muitos desejavam que não existisse, alguns procuraram desvalorizar, mas é uma peça absolutamente chave: para nós portugueses não resta a menor dúvida que tem de ser a primeira prioridade", afirmou Costa.