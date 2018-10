Estrela da TV lançou a 10ª linha de sapatos, e uma de fatos de banho e roupa desportiva.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

Cristina Ferreira apresentou esta sexta-feira a sua 10ª coleção de sapatos, pela primeira vez no Portugal Fashion, na Alfândega do Porto. Com sala cheia, a apresentadora ficou atrás das cortinas a ver as suas criações serem apresentadas, entre as quais três coleções de sapatos, uma delas exclusiva para noivas.