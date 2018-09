Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descobrir o Baixo Alentejo guiados por quem o conhece

A região está pejada de segredos muito bem guardados que só os melhores guias conseguem desvendar e partilhar.

Por Daniela Espírito Santo | 15:59

Não há melhor guia turístico do que uma pessoa que ama a região que divulga. É este o caso de Luís Amado, que foi presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, na Vidigueira, e agora tem uma empresa turística muito peculiar.



O ‘bichinho’ surge do gosto pela região do Baixo Alentejo, que ‘vende’ com mestria em pacotes para todos os tipos de público. Em comum, a ideia de que o turismo de proximidade é a melhor homenagem que se pode dar a uma região que se ama.



"Foi um projeto pensado há dez anos, com a minha mulher, mas só agora se concretizou", diz Luís Amado, que se foca na Vidigueira, Portel e Cuba, mas também já tem apostas na Estremadura espanhola. "Isto tomou maiores proporções do que o que esperávamos", admite, feliz com a adesão ao projeto, apenas com nove meses de existência.



Os pacotes que vende servem, sobretudo, grupos interessados em fugir ao cliché das excursões formatadas e permitem conhecer Portugal numa nova perspetiva. Entre as mais de 30 opções disponíveis especial destaque para a rota do Pão, Vinho e Gastronomia, onde é possível provar os melhores petiscos do Baixo Alentejo e descobrir os segredos mais bem guardados da região.



ONDE COMER E O QUE FAZER

Adega País das Uvas

Adega País das Uvas, em Vila de Frades, propõe comida típica alentejana, com destaque para os pratos de borrego, migas e tomatada.



Alqueva

Diversos pacotes incluem um passeio de barco pelo Grande Lago de Alqueva, uma experiência a não perder pelos visitantes.



Bienal das Artes

Esta iniciativa da Câmara da Vidigueira está marcada para outubro e promete dar a conhecer o melhor que se faz na pintura e escultura.