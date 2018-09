Dezenas manifestam-se em Serralves para exigir a demissão do Conselho de Administração

Protesto acontece na sequência da demissão do Diretor Artístico do Museu de Arte Contemporânea, João Ribas.

Por Lusa | 13:11

Dezenas de pessoas manifestaram-se este domingo em Serralves, no Porto, para exigir a demissão do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, na sequência da demissão do Diretor Artístico do Museu de Arte Contemporânea, João Ribas.

Cerca de três dezenas de manifestantes, que gritavam palavras de ordem como "Ana Tirana", "queremos mais 20", entraram por volta das 12h00 dentro das instalações da Fundação, onde se mantiveram em protesto contra o que consideram ser um ato de "censura".

Numa carta aberta que, às 10h00 deste domingo já tinha sido subscrita por 389 pessoas, os signatários exigem, face "aos últimos acontecimentos ocorridos em torno da exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe, que o Conselho de Administração "apresente a respetiva demissão ou, caso não se confirmem os factos expostos, procedam ao contraditório".