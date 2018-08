Drone em Montemor-o-Velho repele vespa velutina que invade região Centro

Por Lusa | 16:57

A disseminação da vespa velutina tem aumentado na região Centro e as autoridades tentam novos métodos de combate, como o drone que a Câmara de Montemor-o-Velho utiliza para uma destruição mais eficaz dos ninhos.

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, disse hoje à agência Lusa que se tem verificado "um aumento substancial" do número de pedidos para extermínio das colónias daquele inseto de origem asiática.

No âmbito de "um projeto com mais de um ano", numa parceria com a Associação de Modelismo do Centro de Portugal (AMCP), a Proteção Civil local registou "dois ensaios bem-sucedidos" de destruição com auxílio de um drone, tarefa em que pode igualmente ser usada uma pistola de "paintball" para aplicar o veneno.