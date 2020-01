Duas mulheres resgatadas em pré-afogamento na Praia da Galé em Albufeira

Duas mulheres de nacionalidade inglesa foram resgatadas esta quinta-feira da àgua, "em situação de pré-afogamento", na Praia da Galé, em Albufeira, por três surfistas que estavam no local.As vítimas têm 53 a 67 anos e uma foi retirada em paragem cardiorrespiratória. Esta foi alvo de manobras de reanimação e foi levada para o hospital em estado muito grave.A outra vítima foi resgatada com ajuda de surfistas ainda consciente.A polícia marítima encontra-se no local com bombeiros e INEM.O alerta foi dado às 11h41.