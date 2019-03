Eros atrai 20 mil pessoas ao Salão Erótico do Porto

Mais mulheres e mais casais presentes neste salão erótico.

Mais de 20 mil curiosos visitaram o salão erótico Eros Porto, com destaque para a presença de mais casais e mais mulheres do que nas edições anteriores."Realçamos a satisfação do público por termos, este ano, apenas uma área reservada com um pagamento extra simbólico (Estúdio X) e mais espetáculos gratuitos, o que permitiu a realização de mais shows em palco durante o certame", diz Juli Simón, diretor do Eros - que terminou ontem, na Exponor, em Leça da Palmeira.