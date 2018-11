Estrela do norte substitui Cristina na TVI

Maria Cerqueira Gomes vê salário disparar ao mudar-se do Porto Canal para a estação de Queluz de Baixo.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Manuel Luís Goucha já apresentou a sua nova companheira televisiva. Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, foi o nome escolhido para assegurar o lugar deixado em aberto por Cristina Ferreira.Depois de várias especulações, a TVI decidiu apostar num rosto ainda pouco conhecido dos portugueses que trabalhava no Porto Canal.A jovem, natural do Porto, esteve no ‘Você na TV!’ como convidada há cerca de dois meses, e foi nessa altura que a direção da estação se encantou com a beleza da estrela do Norte."A ida da Maria à TVI deixou um certo suspense no ar. Percebemos logo que aquilo serviu de casting para testar a cumplicidade com o Goucha", revela uma fonte próxima do Porto Canal ao