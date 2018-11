Marca aposta em mulheres conhecidas, com Soraia Chaves em destaque.

Por Patrícia Correia Branco | 09.11.18

Soraia Chaves é a grande estrela da campanha de uma conhecida marca de lingerie e revela toda a sua beleza e sensualidade no vídeo de promoção, em que surge com vários looks diferentes, como um pijama de seda cor de ameixa, que deixa vislumbrar um soutien ‘balconette’, ou um vestido preto em renda, que pode ser usado no dia a dia.