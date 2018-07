Modelos e atrizes brasileiras apoiam seleção de Neymar.

Por Amarílis Borges | 01:30

A seleção brasileira conta com o apoio especial destas apaixonadas por futebol no Mundial 2018. As modelos Alessandra Ambrosio, Izabel Goulart, Gisele Bündchen, Isabeli Fontana e Camila Alves são apenas algumas das que têm enviado energia positiva à equipa liderada por Tite.