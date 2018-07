O verão chegou e as nossas celebridades mostram-se cada vez mais despidas.

Por Carolina Cunha e Patrícia Correia Branco | 01:30

Aos 40 anos de idade, Cristina Ferreira mostra-se mais confiante do que nunca com o seu corpo. Bastante sensual e ousada, a diretora de conteúdos não-informativos da TVI tem partilhado com os seguidores nas redes sociais alguns dos momentos das suas férias.