Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fãs de Tony Carreira ao rubro com livro

Seguidoras de várias partes do país no lançamento.

08:44

Depois da apresentação à comunicação social e a alguns amigos do seu novo livro, ‘O Homem que Sou’, há uma semana, Tony Carreira apresentou na segunda-feira, a sua biografia para centenas de fãs que o têm acompanhado ao longo destes 30 anos de carreira.



O teatro São Luíz, em Lisboa, foi pequeno para acolher todas aquelas que quiseram estar perto do conhecido cantor de sonhos, e receber um autógrafo.



Tony Carreira não podia estar mais feliz.



"Foram 30 anos de carreira muito vividos, com muito conteúdo, muita coisa feita e muitas histórias vividas... Acho fantástico terem vindo pessoas de vários sítios de Portugal e até do estrangeiro", revelou.