Feira de época em Santo Antão do Tojal

Durante dois dias, Loures é palco de recriações históricas onde se evoca o tempo de D. João V.

Por Rogério Chambel | 10:00

Vamos ver as personagens de D. João V e do Patriarca de Lisboa, D. Tomás de Almeida. No sábado e no domingo recria-se a bênção dos sinos com destino ao Convento de Mafra (que José Saramago relata no seu livro ‘O Memorial do Convento’).



No último dia, e a fechar com chave de ouro, realiza-se o habitual churrasco popular, a partir das 20h00.

Santo Antão do Tojal recebe nos dias 29 e 30 mais uma edição da Feira Setecentista, onde se evoca a época de D. João V. O programa é variado e contempla as reconstituições históricas, visitas animadas ao Palácio dos Arcebispos, jogos tradicionais, saltimbancos, teatro de robertos, tasquinhas.A Feira Setecentista realiza-se, como habitualmente, no largo da Fonte Monumental (no sábado decorre das 14h00 à meia noite e no domingo entre as 10h00 e as 20h00) e tem como ponto alto o Cortejo Real Noturno (sábado, dia 29), com centenas de figurantes trajados à época que recebem a família real, que chega de coche e escolta a cavalo.