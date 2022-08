Ferido grave após queda numa obra em Gondomar

Um homem de 60 anos sofreu ferimentos graves ao cair de um andaime, numa obra, em Fânzeres, Gondomar, esta manhã. O alerta para o acidente de trabalho, no Alto do Paço, foi dado às 10h28.



Ao que o CM conseguiu apurar, a vítima ficou com uma coxa perfurada e com ferimentos na cabeça. O trabalhador foi assistido no local pelos Bombeiros de Gondomar e pela equipa médica de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM. Foi transportado, em estado grave, para o Hospital de Santo António, no Porto.

A GNR esteve no local e foi chamada a Autoridade para as Condições do Trabalho.