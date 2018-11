Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Mendes nos palcos 33 quilos mais magro

Apresentador de ‘O Preço Certo’, da RTP, estreia peça no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, rodeado de amigos do mundo do futebol.

Por Isabel Laranjo | 09:19