Diana Chaves e Fernando Mendes levam Cristina a mínimos

‘Casados à Primeira Vista’, da SIC, e ‘O Preço Certo’, da RTP 1, ultrapassam ‘Apanha Se Puderes’, da TVI.

Por Duarte Faria | 01:30

A luta dos canais generalistas em sinal aberto pela vitória nas audiências ganhou novos motivos de interesse na última semana.



A estreia do reality show ‘Casados à Primeira Vista’, na SIC, veio intensificar a guerra entre estações e o comportamento da nova aposta da estação de Carnaxide na primeira semana é promissor.



Os diários do formato apresentado por Diana Chaves, emitidos de segunda a sexta-feira das 19h00 às 20h00, registaram, na primeira semana de exibição, uma média de 784 860 telespectadores (20,4% de share), de acordo com os dados disponibilizados pela GfK.



Desta forma, ‘Casados à Primeira Vista’ ultrapassou ‘Apanha Se Puderes’ (média de 648 830 telespectadores), da TVI, líder de audiências neste período horário no último ano e meio.



De resto, o concurso da estação de Queluz de Baixo apresentado por Cristina Ferreira, que entretanto se mudou para a SIC, perdeu também para ‘O Preço Certo’ (681 360 telespectadores), da RTP 1, que nos últimos dias disputou a liderança com ‘Casados à Primeira Vista’.



O concurso de Fernando Mendes foi, durante anos, líder no horário.



De referir que, nos últimos dias, Cristina Ferreira tem usado as suas contas nas redes sociais para fazer publicidade a ‘Casados à Primeira Vista’, que faz frente ao concurso que deixou gravado na TVI e que deverá ficar em antena até ao primeiro trimestre do próximo ano.