Novo reality show da SIC no horário das 19h00 chuta ‘Apanha se Puderes’ para último

01:30

Cristina Ferreira era líder de audiências às 19h00 há um ano e meio, ou seja, desde que ‘Apanha se Puderes’ estreou na TVI e ultrapassou ‘O Preço Certo’. No entanto, esta semana, esse cenário mudou com a estreia do novo reality show da SIC, ‘Casados à Primeira Vista’.