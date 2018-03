Figo partilha foto no Dia da Mulher e faz "ciúmes" à filha

Ex-futebolista publicou imagem de Helen e Daniela. Martina brincou com o episódio.

Happy women’s day??#internationalwomensday A post shared by Luís Figo (@luis__figo) on Mar 8, 2018 at 6:25am PST

tradicional baile de debutantes de Paris, Le Bal.

A filha mais velha de Luís Figo, e da ex-modelo sueca, Helen Svedin, foi uma das 23 jovens que participaram naquela que foi a 24ª edição do evento.



Com um vestido justo, cor de rosa, assinado pelo famoso estilista francês Jean Paul Gaultier, a jovem de 17 anos brilhou durante a festa, onde mostrou toda a sua simpatia e elegância.

Luís Figo publicou, esta quinta-feira, uma imagem onde surge Helen, a sua mulher, e a filha Daniela. Quem brincou com a situação foi outra das filhas do ex-craque que comentou não estar presente na foto."E eu?", perguntou Martina Figo num dos comentários à publicação.Helen e Daniela comentaram em seguida, brincando com a "crise de ciúmes".De lembrar que Daniela Figo foi apresentada à sociedade em novembro de 2016 no