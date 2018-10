Jovem foi convidada por estilista para protagonizar nova coleção de noivas.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

A filha mais nova de Tony Carreira é uma das estrelas do próximo catálogo de noivas da estilista Micaela Oliveira. A jovem, de 19 anos, esteve nos últimos dias a fotografar, no jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, e mostrou-se muito à-vontade com este desafio.



