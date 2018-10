Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Morangos com Açúcar' já têm novas estrelas

Sara Carreira segue as pisadas do irmão David, que também entrou na série juvenil. TVI também quer Bárbara no ‘Dança’.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30