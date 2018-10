Canal de Queluz de Baixo apresentou os novos programas que tem para os próximos meses. E há surpresas.

09:00

A partir do final de outubro, há novos programas na antena da TVI, como a novela ‘A Teia’ e o reality show de Fátima Lopes, ‘First Date’. Mas a grande surpresa da nova grelha é o regresso da famosa série juvenil ‘Morangos com Açúcar’, já no início de 2019.