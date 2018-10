Já muitos disseram ‘sim’ à TVI para o ‘Dança com as Estrelas’.

Por Hugo Alves | 01:30

Estão a ser ultimadas as derradeiras alíneas dos contratos das celebridades que Rita Pereira e Pedro Teixeira vão receber na nova edição de ‘Dança com as Estrelas’. Entre os famosos que vão brilhar na pista de dança estão Kelly Bailey, Jessica Athayde, Paulo Pires, Pedro Lima e Bárbara Bandeira.