Finlândia usa armazéns secretos da Guerra Fria para enfrentar coronavírus

O stock que a Finlândia tem ao seu dispor inclui ainda óleo, grãos, ferramentas agrícolas e matérias-primas para fabricar munição. É considerado um dos melhores da Europa.



A Noruega, a Suécia e a Dinamarca também acumularam grandes stocks de equipamentos médicos e militares, combustível e alimentos durante a era da Guerra Fria, mas quase todos abandonaram essa medida de prevenção contrariamente aos finlandeses.

Um armazém secreto com materiais como ventiladores, material cirúrgico, luvas ou aventais de proteção. Esta é a arma da Finlândia para fazer face à guerra contra o coronavírus.O país possui uma coleção de materiais médicos, energéticos e alimentares que tinha em reserva desde a Guerra Fria e esta está a ser a sua mais-valia para combater o vírus numa altura em que estes mesmos materiais escasseiam em todo o mundo.O esforço para manter afastados os "fantasmas da ocupação russa no passado" deixou o país nórdico em vantagem para enfrentar a ameaça à saúde."A Finlândia é a nação preferida dos nórdicos, sempre pronta para uma grande catástrofe ou a III Guerra Mundial", disse Magnus Hakenstad, um investigador do Instituto Norueguês de Estudos de Defesa."Está no ADN do povo finlandês estar preparado", disse Tomi Lounema, CEO do Centro Nacional de Suprimentos de Emergência, referindo-se à proximidade de seu país com a Rússia, o país vizinho a leste.De recordar que a Filândia partilha com a Rússia uma longa fronteira de 1.300 quilómetros. Os finlandeses tiveram de lutar contra uma invasão soviética em 1939 e, por isso, após a cortina de ferro, decidiram desenvolver e treinar extensos planos de contingência para qualquer tipo de crise.Esses mesmos planos incluem situações de guerra, clima e até saúde. O coronavírus veio ativar todo o mecanismo de sobrevivência que os finlandeses têm vindo a desenvolver há mais de 30 anos."As máscaras são velhas, mas ainda funcionam", assegurou Tomi Lounema, CEO do Centro Nacional de Suprimentos de Emergência, ao The New York Times.