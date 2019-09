Frederico Morais nas meias-finais dos Mundiais de surf

O português Frederico Morais qualificou-se hoje para as meias-finais dos Mundiais de surf, a decorrerem em Miyazaki, no Japão, aproximando-se da qualificação olímpica, num dia em que o compatriota Miguel Blanco foi eliminado nas repescagens.

Frederico Morais ultrapassou hoje a terceira, quarta e quinta rondas, sempre com a melhor pontuação do seu 'heat', batendo três atletas do 'top-10' do ranking mundial, o brasileiro Ítalo Ferreira (sexto), o japonês Kanoa Igarashi (sétimo) e o norte-americano Kelly Slater (10.º).

'Kikas' é também o surfista europeu em melhor posição para conquistar o apuramento olímpico, pois os três adversários que restam - o alemão Leon Glatzer, o espanhol Vicente Romero e o italiano Angelo Bonomielli -- têm ainda de disputar as repescagens, encontrando-se em situação de grande desvantagem em relação ao português.