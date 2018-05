Gabriela e César da 'Casa dos Segredos' admitem fim de namoro nas redes sociais

"Nós terminámos porque percebemos que não estávamos a ser saudáveis um para o outro e queríamos dizer-vos também para esta guerra acabar".

Depois de muito se ter especulado sobre o futuro do casal mais polémico que participou na sétima edição da Casa dos Segredos, Gabriela Santana e César Matoso decidem por um ponto final na sua relação, através de um vídeo publicado na rede social Instagram, este domingo.No vídeo publicado no Instagram, os algarvios confirmam a separação e pedem para que a "guerra" que divide os fãs dos participantes do Reality Show, termine também., afirmou Gabriela, no pequeno vídeo que gravou com César, no dia da gala final do programa, no domingo.