Governo da Colômbia insiste em novo cessar-fogo bilateral com guerrilha

Por Lusa | 04:58

O Governo colombiano anunciou que vai insistir num novo cessar-fogo bilateral com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), para chegar a um acordo de paz antes do fim do quinto ciclo de negociações.

"Este é o norte que o Presidente [Juan Manuel Santos] delineou para nós. Um cessar-fogo bilateral implica, antes de tudo, salvar e proteger as vidas dos colombianos envolvidos neste conflito armado", declarou na terça-feira o responsável pelas negociações do Governo com o ELN, Gustavo Bell.

O quinto ciclo das negociações terminava a 12 de junho mas foi prorrogado até sexta-feira. Bell disse esperar que seja suficiente para "promover o desenvolvimento da agenda" e culmine num acordo de paz antes do final deste ciclo.