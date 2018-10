Grande festa em Vila Franca de Xira com toiros e artes

Há largadas e corridas de toiros, mostra de artesanato, tasquinhas e diversões.

Por Rogério Chambel | 23:33

Torres Novas é capital dos frutos secos

Torres Novas recebe até dia 7 de outubro a 33.ª Feira Nacional dos Frutos Secos. Realizando-se desde 1985 de forma ininterrupta, este é um evento que ano após ano volta a afirmar Torres Novas como Capital dos Frutos Secos.



A entrada é livre.



Vila Franca de Xira prepara-se para receber mais uma vez, com a sua tradição e afición, milhares de visitantes por ocasião de mais uma edição da centenária Feira Anual, que começa no dia 4 de outubro, juntamente com o 38.º Salão de Artesanato.A Festa Brava, que se vive nas ruas e na praça de toiros Palha Blanco é um dos pontos altos, com as esperas e largadas de toiros durante cinco dias – de 5 a 9 de outubro. Na praça de toiros, o programa é alargado, sendo que no dia 30 de setembro assinala-se também o 117.º aniversário deste emblemático espaço, com uma corrida mista.À festa brava junta-se o artesanato. No Pavilhão Multiusos do Parque reúnem-se cerca de uma centena de artesãos de todo o País, com trabalhos nas áreas de têxteis, cerâmica, metal, madeira, cortiça, entre muitas outras artes.No Parque Urbano do Cevadeiro teremos as bancas de feirantes com muita e variada oferta, a que se juntam as diversões para miúdos e graúdos e tasquinhas.