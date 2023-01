Homem com droga no carro foge à GNR numa operação de fiscalização em Viana do Castelo

A GNR deteve um homem, de 39 anos, por tráfico de droga, em Viana do Castelo, este domingo.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana explica que, no âmbito de uma fiscalização rodoviária, o suspeito não obedeceu à ordem de paragem, colocando-se em fuga.





De imediato, foram efectuadas diligências que permitiram intercetá-lo. Foi efectuada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca sumária ao carro, tendo sido apreendida droga.No seguimento da ação, que contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal da GNR, foi feita ainda uma busca domiciliária a casa do homem, tendo sido apreendidas 172 doses de cocaína, 154 de haxixe e dez doses de liamba.Foram ainda apreendidos 54 890 euros em dinheiro. O suspeito foi presente ao Tribunal de Viana do Castelo para aplicação das medidas de coação.