Detidos quatro suspeitos de tráfico de droga no concelho de Seia

Quatro suspeitos do crime de tráfico de droga foram detidos no concelho de Seia, distrito da Guarda, sendo que um deles aguarda o desenrolar do inquérito em prisão preventiva, anunciou esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR informa ter detido, na terça-feira, dois homens e duas mulheres, com idades entre os 23 e 42 anos, pela alegada prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação "foi possível apurar que os suspeitos se dedicavam à venda direta do produto estupefaciente aos consumidores", tendo os militares da Guarda realizado diligências que "culminaram com a identificação e detenção dos suspeitos".

"No seguimento da ação, foi dado cumprimento a 13 mandados de busca, cinco domiciliárias, sete em veículos e uma em cacifo no local de trabalho", adianta o comunicado.

A GNR apreendeu 160 doses de cocaína, 110 doses de liamba, 23 comprimidos de corte, dois veículos, dois telemóveis, uma balança de precisão e 2.730 euros.

Presentes a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, o juiz de instrução determinou como medidas de coação a prisão preventiva a uma das mulheres, sendo que os restantes arguidos estão obrigados a apresentações trissemanais em posto policial da sua área de residência e proibição de contactos com pessoas e locais conotados com o tráfico de estupefacientes.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que a investigação decorria há cerca de seis meses e um dos detidos está referenciado por este tipo de crime.

Esta ação policial, através do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia, contou com o apoio do Destacamento de Intervenção e do Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito, da Guarda, do Núcleo de Apoio Técnico e do Núcleo de Investigação Criminal de Vilar Formoso.